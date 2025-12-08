ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach einer Umfrage unter Smartphone-Nutzern in mehreren wichtigen Ländern auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Trend der Kaufabsichten beim iPhone sei durchwachsen, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Starkes anfängliches Interesse gebe es aber an faltbaren Geräten./rob/tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



