WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple nach einer Umfrage unter Smartphone-Nutzern in mehreren wichtigen Ländern auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Der Trend der Kaufabsichten beim iPhone sei durchwachsen, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Starkes anfängliches Interesse gebe es aber an faltbaren Geräten./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 20:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 280,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 278,78
|
Abst. Kursziel*:
0,44%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 277,68
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,84%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
