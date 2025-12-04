Apple Aktie
|239,50EUR
|-4,15EUR
|-1,70%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Analyst Samik Chatterjee wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie aktuelle App-Store-Statistiken aus, die auf eine im November schwächer als saisonal übliche Umsatzentwicklung hindeuteten. Im Hinblick auf die Jahresziele der Service-Sparte würde der iPhone-Hersteller dann anderswo eine Beschleunigung benötigten./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 13:02 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 13:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 305,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 280,31
|
Abst. Kursziel*:
8,81%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 279,93
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,96%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
