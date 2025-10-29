Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
29.10.2025 13:20:00
Apple TV 4K: Kommt ein neues Modell noch dieses Jahr?
Eigentlich ist Apples Pipeline für 2025 bereits gut gefüllt. Doch Zubehörartikel könnte es noch geben – etwa ein neues Apple TV 4K. Was könnte kommen?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
