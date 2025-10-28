Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
28.10.2025 16:20:00
Apple ist jetzt 4.000.000.000.000 US-Dollar wert
Das Unternehmen knackt erstmals die 4-Billionen-Dollar-Marke. Microsoft und der Chipkonzern Nvidia sind allerdings noch wertvoller: Die Unternehmen profitieren vom KI-Hype.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
