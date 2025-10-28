Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Apple-Performance im Blick
|
28.10.2025 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das Apple-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 233,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,284 Apple-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 268,81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 151,71 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,17 Prozent angewachsen.
Alle Apple-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,99 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
