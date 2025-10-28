Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

Apple-Performance im Blick 28.10.2025 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Apple eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Apple-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 233,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,284 Apple-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 268,81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 151,71 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,17 Prozent angewachsen.

Alle Apple-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,99 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

