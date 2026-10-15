Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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15.10.2026 13:08:00

Apple Watch mit Android? Diese Open-Source-App soll das jetzt möglich machen

Eine <a href=Apple Watch und ein iPhone" />

Die Verbindung einer Applewatch zu Android ist nur mit starken Einschränkungen möglich. Ein Entwickler will das mit seinem quelloffenen Projekt jetzt ändern.

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