Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
03.12.2025 18:01:39
ARD und Verleger fordern Schutz vor Tech-Konzernen
BERLIN (dpa-AFX) - Die ARD sowie Zeitungs- und Zeitschriftenverleger in Deutschland haben die Politik zu stärkeren Maßnahmen zum Schutz unabhängiger Medien und zur Regulierung großer Tech-Konzerne aufgerufen. Man fordere transparente Vorgaben für Algorithmen und KI, den Schutz journalistischer Inhalte vor missbräuchlicher Nutzung, stabile wirtschaftliche Grundlagen für Redaktionen sowie Maßnahmen gegen monopolartige Plattformstrukturen, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Auch der Schutz von Journalistinnen und Journalisten müsse verbessert werden.
Der ARD-Vorsitzende Florian Hager sagte, das deutsche Mediensystem zähle "noch" zu den stabilsten weltweit. Es gerate jedoch zunehmend unter Druck: Demokratien würden politisch angegriffen, KI unterlaufe Ausgewogenheit und große Technologiekonzerne bestimmten immer stärker, den Blick der Menschen auf die Welt.
Unterzeichnet wurde die Erklärung neben der ARD auch vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und vom Medienverband der freien Presse (MVFP). BDZV-Vorstandsvorsitzender Matthias Ditzen-Blanke betonte, Medienfreiheit und -vielfalt seien "keine Selbstverständlichkeit mehr". Die wachsende Macht globaler Plattformen stelle Demokratien vor neue Herausforderungen.
Philipp Welte, MVFP-Vorstandsvorsitzender, warnte vor einer zunehmenden Konzentration ökonomischer und politischer Macht bei Tech-Konzernen. Dies gefährde die freie Meinungsbildung und damit die Demokratie./svv/DP/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
04.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
04.12.25
|Stabiler Handel: Dow Jones nachmittags stabil (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
04.12.25
|MARKT USA/Nach Vortagesrally dürfte Luft an Wall Street raus sein (Dow Jones)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
03.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.mehr Analysen
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|272,85
|-1,00%
|Amazon
|196,60
|-1,34%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|568,00
|3,25%
|Microsoft Corp.
|412,35
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.