ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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14.11.2026 18:02:01

Arm vs. ASML: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?

Investors looking for growth in the tech sector often find themselves choosing between Arm (NASDAQ:ARM) and ASML (NASDAQ:ASML), two companies that provide the essential building blocks of modern computing.

While both are critical to the global electronics market, they operate at different stages of the supply chain with Arm focusing on chip architecture and ASML providing the machinery for manufacturing. Understanding their unique business models and financial health is key to deciding which stock fits your strategy.

Arm designs the foundational technology used in almost every smartphone on the planet today. By licensing its architecture to other chipmakers like Apple and Qualcomm, the company sits at the heart of the global electronics ecosystem. Its expanding presence in artificial intelligence and data centers makes it a prominent name among semiconductor stocks.

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02.11.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 ASML NV Buy UBS AG
19.10.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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