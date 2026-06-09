ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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09.06.2026 06:00:16
ASML chief warns EU against directing chip supplies
Industry needs ‘champions’, not intervention, says Christophe Fouquet, head of Europe’s biggest listed companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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