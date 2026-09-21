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21.09.2026 08:22:35

AstraZeneca: CHMP Recommends Enhertu For Approval In The EU

(RTTNews) - AstraZeneca (AZN, AZN.L, ZEG.DE, AZN.ST) and Daiichi Sankyo's (4568.T) Enhertu has been recommended for approval in the European Union by CHMP as a monotherapy for the adjuvant treatment of adult patients with resected HER2-positive breast cancer who have residual invasive disease after neoadjuvant taxane-based and HER2-targeted treatment. The Committee for Medicinal Products for Human Use of the European Medicines Agency based its positive opinion on results from the DESTINY-Breast05 Phase III trial.

Enhertu is approved in the US and other countries for the adjuvant treatment of patients with HER2-positive breast cancer who have residual invasive disease following neoadjuvant treatment based on DESTINY-Breast05. Enhertu was discovered by Daiichi Sankyo and is jointly developed and commercialised by AstraZeneca and Daiichi Sankyo.

At last close on LSE, AstraZeneca shares were trading at 12,500.00 pence.

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