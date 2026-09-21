DAIICHI SANKYO Aktie
WKN: A0F57T / ISIN: JP3475350009
|
21.09.2026 08:22:35
AstraZeneca: CHMP Recommends Enhertu For Approval In The EU
(RTTNews) - AstraZeneca (AZN, AZN.L, ZEG.DE, AZN.ST) and Daiichi Sankyo's (4568.T) Enhertu has been recommended for approval in the European Union by CHMP as a monotherapy for the adjuvant treatment of adult patients with resected HER2-positive breast cancer who have residual invasive disease after neoadjuvant taxane-based and HER2-targeted treatment. The Committee for Medicinal Products for Human Use of the European Medicines Agency based its positive opinion on results from the DESTINY-Breast05 Phase III trial.
Enhertu is approved in the US and other countries for the adjuvant treatment of patients with HER2-positive breast cancer who have residual invasive disease following neoadjuvant treatment based on DESTINY-Breast05. Enhertu was discovered by Daiichi Sankyo and is jointly developed and commercialised by AstraZeneca and Daiichi Sankyo.
At last close on LSE, AstraZeneca shares were trading at 12,500.00 pence.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DAIICHI SANKYO CO LTDShs
|
01.09.26
|Aktien im Blick: EU-Zulassung für Brustkrebstherapie von AstraZeneca und Daiichi Sankyo (Dow Jones)
|
30.07.26
|Ausblick: DAIICHI SANKYO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: DAIICHI SANKYO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.04.26
|Ausblick: DAIICHI SANKYO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.04.26
|Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu DAIICHI SANKYO CO LTDShs
Aktien in diesem Artikel
|DAIICHI SANKYO CO LTDShs
|16,25
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX könnte fester starten -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX könnte zum Auftakt eine leichte Erholung bevor stehen. Der DAX dürfte sich zum Auftakt etwas stabilisieren. Die Aktienmärkte in Asien zeigen mehrheitlich Gewinne.