AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

26.02.2026 08:56:04

AstraZeneca Prices $2 Bln Three Tranche Bond Offering

(RTTNews) - AstraZeneca PLC (AZN, AZN.L), a Swedish-British pharmaceutical and biotechnology company, on Thursday priced a three-tranche bond offering totalling $2 billion through its wholly owned subsidiary AstraZeneca Finance LLC.

The closing is expected on March 2.

The offering comprises $650 million of 4.000% notes due March 2, 2031, $600 million of 4.300% notes due March 2, 2033, and $750 million of 4.600% notes due March 2, 2036.

The company said that the net proceeds will be used for general corporate purposes, including potential refinancing of existing indebtedness.

On Wednesday, AstraZeneca closed trading, 0.70% lesser at GBp 15,218 on the London Stock Exchange.

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

Analysen zu AstraZeneca PLC

26.02.26 AstraZeneca Buy UBS AG
18.02.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13.02.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
12.02.26 AstraZeneca Halten DZ BANK
