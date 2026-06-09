AstraZeneca Aktie
|157,00EUR
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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Studiendaten zu Elecoglipron senkten die Risiken für den GLP-1-Abnehmmittel-Teil der Kombi-Strategie der Briten, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach einer Präsentation auf Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA)./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 06:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 06:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
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Unternehmen:
AstraZeneca PLC
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
160,00 £
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
157,70 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
136,04 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
-
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