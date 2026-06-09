AstraZeneca Aktie
|156,30EUR
|-1,15EUR
|-0,73%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 18.000 Pence auf "Buy" belassen. Die Studiendaten des GLP-1-Abnehmmittels Elecoglipron hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Leuchten in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Präsentation auf dem Jahreskongress der American Diabetes Association (ADA). Die Briten blieben das einzige Unternehmen, bei dem das Thema Gewichtsabnahme noch Spielraum für die Markterwartungen biete./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
180,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
158,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
135,38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
09:09
|Astrazeneca-GLP-1-Abnehmpille nimmt frühe Hürden auch bei Diabetes (Dow Jones)
|
08.06.26
|AstraZeneca advances weight-loss pill to take aim at obesity leaders (Financial Times)
|
08.06.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AstraZeneca von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.06.26
|AstraZeneca chief warns group could withhold new drugs in Europe (Financial Times)
|
05.06.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
05.06.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
05.06.26
|Börse Europa: Das macht der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
05.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|07:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|158,70
|0,79%
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|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:32
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:24
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:56
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|BASF Neutral
|UBS AG
|06:49
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:47
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|08.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Inditex Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Fabasoft kaufen
|Warburg Research
|08.06.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|08.06.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Givaudan Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.06.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08.06.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.