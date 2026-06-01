AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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01.06.2026 15:06:56

AstraZeneca Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16500 Pence belassen. James Gordon zog in einer am Montag vorliegenden Studie erste Schlüsse aus einer Präsentation zum Thema Lungenkrebs im Rahmen des Krebskongresses ASCO. Für das Datroway-Programm des Pharmakonzerns habe es positive Rückschlüsse aus Daten des Konkurrenten Merck & Co gegeben. Er sieht für das Medikament Avanzar ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis, auch wegen niedriger Erwartungen./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 04:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
165,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
158,90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
135,66 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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