NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Daten der EMERALD-3-Studie einer Kombi-Therapie mit Imfinzi und Imjudo gegen inoperablen Leberkrebs (HCC) habe den guten Einfluss auf die progressionsfreie Überlebenszeit (PFS) bestätigt, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach der Präsentation auf der ASCO-Krebstagung. Er hält aber die für 2027 erwarteten Zahlen zum Gesamtüberleben (OS) für nötig, um die Chancen des Mittels einzuschätzen./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:56 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:56 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.