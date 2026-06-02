AstraZeneca Aktie

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AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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02.06.2026 07:07:06

AstraZeneca Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Die Daten der EMERALD-3-Studie einer Kombi-Therapie mit Imfinzi und Imjudo gegen inoperablen Leberkrebs (HCC) habe den guten Einfluss auf die progressionsfreie Überlebenszeit (PFS) bestätigt, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach der Präsentation auf der ASCO-Krebstagung. Er hält aber die für 2027 erwarteten Zahlen zum Gesamtüberleben (OS) für nötig, um die Chancen des Mittels einzuschätzen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 03:56 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
154,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
134,34 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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