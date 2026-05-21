AstraZeneca Aktie
|161,30EUR
|-0,15EUR
|-0,09%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11500 Pence auf "Sell" belassen. Die Erwartungen an die Phase-III-Studie Calypso mit dem Schilddrüsenmittel Eneboparatide bräuchten ein Finetuning, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Dagegen sehe es in der Kalos-Studie mit dem Asthmamittel Breztri etwas besser aus./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Sell
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
115,00 £
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
161,00 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
139,46 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
