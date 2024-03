ATX-Handel aktuell: ATX zum Handelsende in Grün

Der ATX verzeichnete am Dienstag Kursgewinne.

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,32 Prozent stärker bei 3 364,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 109,397 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,044 Prozent auf 3 351,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 353,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 351,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 380,04 Punkten.

ATX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, stand der ATX bei 3 387,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, betrug der ATX-Kurs 3 299,08 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 445,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 1,41 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 489,80 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit BAWAG (+ 3,22 Prozent auf 54,50 EUR), voestalpine (+ 2,85 Prozent auf 25,28 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,24 Prozent auf 40,95 EUR), Andritz (+ 0,86 Prozent auf 58,75 EUR) und OMV (+ 0,77 Prozent auf 40,41 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Mayr-Melnhof Karton (-7,28 Prozent auf 107,00 EUR), Lenzing (-1,85 Prozent auf 29,10 EUR), AT S (AT&S) (-1,78 Prozent auf 17,07 EUR), Raiffeisen (-1,09 Prozent auf 18,22 EUR) und EVN (-1,02 Prozent auf 24,25 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 633 390 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 23,798 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,95 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

