ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BAWAG von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die BAWAG-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49,56 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BAWAG-Aktie investiert, befänden sich nun 201,776 BAWAG-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 129,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 26 029,06 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 26 029,06 EUR, was einer positiven Performance von 160,29 Prozent entspricht.

BAWAG erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,93 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der BAWAG-Aktie an der Börse Wien war der 25.10.2017. Zum Börsendebüt der BAWAG-Aktie wurde der Erstkurs mit 47,30 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at