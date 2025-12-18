Verbund Aktie

Investmentbeispiel 18.12.2025 10:03:28

ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Verbund gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Verbund-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Verbund-Anteile letztlich bei 79,75 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,539 Verbund-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.12.2025 gerechnet (61,25 EUR), wäre die Investition nun 768,03 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,20 Prozent eingebüßt.

Alle Verbund-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

