voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Rentable voestalpine-Investition?
|
03.11.2025 10:04:18
ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in voestalpine von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die voestalpine-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das voestalpine-Papier bei 24,24 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,125 voestalpine-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.10.2025 gerechnet (30,88 EUR), wäre die Investition nun 127,39 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 27,39 Prozent.
Alle voestalpine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
