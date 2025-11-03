voestalpine Aktie

Rentable voestalpine-Investition? 03.11.2025 10:04:18

ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in voestalpine von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in voestalpine eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die voestalpine-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das voestalpine-Papier bei 24,24 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 4,125 voestalpine-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.10.2025 gerechnet (30,88 EUR), wäre die Investition nun 127,39 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 27,39 Prozent.

Alle voestalpine-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: voestalpine AG

