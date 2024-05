ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime beginnt die Sitzung mit Verlusten

Am Freitag verliert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,81 Prozent auf 1 869,19 Punkte. In den Handel ging der ATX Prime 0,057 Prozent leichter bei 1 883,31 Punkten, nach 1 884,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 1 869,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 883,31 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,404 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 24.04.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 794,93 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, stand der ATX Prime bei 1 705,30 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, bei 1 576,41 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,05 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell AMAG (+ 1,13 Prozent auf 26,90 EUR), Semperit (+ 0,87 Prozent auf 11,60 EUR), Frequentis (+ 0,73 Prozent auf 27,70 EUR), PORR (+ 0,71 Prozent auf 14,16 EUR) und FACC (+ 0,57 Prozent auf 7,10 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Schoeller-Bleckmann (-2,68 Prozent auf 41,75 EUR), Lenzing (-2,55 Prozent auf 34,35 EUR), Raiffeisen (-1,87 Prozent auf 16,75 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,70 Prozent auf 115,80 EUR) und BAWAG (-1,63 Prozent auf 60,45 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 29 781 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie hat im ATX Prime mit 26,577 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

ATX Prime-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,99 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at