WKN: 81880 / ISIN: AT0000818802

Frühe Investition 15.12.2025 10:04:02

ATX-Titel DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor 5 Jahren verdient

ATX-Titel DO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DO von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in DO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die DO-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das DO-Papier bei 51,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,931 DO-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 364,48 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 12.12.2025 auf 188,80 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 264,48 Prozent angezogen.

DO war somit zuletzt am Markt 2,07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

10.12.25 DO kaufen Erste Group Bank
15.08.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.06.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.25 DO accumulate Erste Group Bank
18.02.25 DO kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
