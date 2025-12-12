PORR Aktie

Langfristige Anlage 12.12.2025 10:03:58

ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PORR-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die PORR-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,50 EUR wert. Bei einem PORR-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 54,054 PORR-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.12.2025 1 651,35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,55 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 65,14 Prozent vermehrt.

Insgesamt war PORR zuletzt 1,21 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

