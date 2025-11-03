UNIQA Insurance Aktie

UNIQA Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
UNIQA Insurance-Investment 03.11.2025 10:04:18

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren UNIQA Insurance-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem UNIQA Insurance-Papier statt. Der Schlusskurs der UNIQA Insurance-Aktie betrug an diesem Tag 5,04 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in UNIQA Insurance-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,841 UNIQA Insurance-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 252,78 EUR, da sich der Wert einer UNIQA Insurance-Aktie am 31.10.2025 auf 12,74 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 152,78 Prozent.

Zuletzt ergab sich für UNIQA Insurance eine Börsenbewertung in Höhe von 3,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu UNIQA Insurance AGmehr Nachrichten