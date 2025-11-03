UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|UNIQA Insurance-Investment
|
03.11.2025 10:04:18
ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem UNIQA Insurance-Papier statt. Der Schlusskurs der UNIQA Insurance-Aktie betrug an diesem Tag 5,04 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in UNIQA Insurance-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,841 UNIQA Insurance-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 252,78 EUR, da sich der Wert einer UNIQA Insurance-Aktie am 31.10.2025 auf 12,74 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 152,78 Prozent.
Zuletzt ergab sich für UNIQA Insurance eine Börsenbewertung in Höhe von 3,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
