ATX-Wert BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BAWAG-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in BAWAG-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem BAWAG-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das BAWAG-Papier bei 36,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das BAWAG-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,752 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BAWAG-Anteile wären am 11.12.2025 339,57 EUR wert, da der Schlussstand 123,40 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 239,57 Prozent gesteigert.

Insgesamt war BAWAG zuletzt 9,43 Mrd. Euro wert. BAWAG-Anteile wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der BAWAG-Aktie bei 47,30 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at