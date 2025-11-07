Österreichische Post Aktie

Frühes Investment 07.11.2025 10:04:27

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 5 Jahren eingefahren

ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Österreichische Post-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Österreichische Post-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Österreichische Post-Anteile 28,35 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,527 Österreichische Post-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106,35 EUR, da sich der Wert eines Österreichische Post-Papiers am 06.11.2025 auf 30,15 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 6,35 Prozent.

Am Markt war Österreichische Post jüngst 2,04 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com

28.03.25 Österreichische Post accumulate Erste Group Bank
13.09.24 Österreichische Post Erste Group Bank
13.02.24 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
24.02.23 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
19.05.22 Österreichische Post Erste Group Bank
