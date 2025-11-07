ATX-Wert Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Österreichische Post-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Österreichische Post-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Österreichische Post-Anteile 28,35 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,527 Österreichische Post-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106,35 EUR, da sich der Wert eines Österreichische Post-Papiers am 06.11.2025 auf 30,15 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 6,35 Prozent.

Am Markt war Österreichische Post jüngst 2,04 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at