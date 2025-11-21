STRABAG Aktie

Lohnende STRABAG SE-Anlage? 21.11.2025 10:04:50

ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem STRABAG SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STRABAG SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der STRABAG SE-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 22,88 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 43,706 STRABAG SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2025 auf 73,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 221,15 EUR wert. Damit wäre die Investition 222,12 Prozent mehr wert.

Alle STRABAG SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

14.11.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
29.08.25 STRABAG Erste Group Bank
23.05.25 STRABAG accumulate Erste Group Bank
25.02.25 STRABAG kaufen Erste Group Bank
19.11.24 STRABAG kaufen Erste Group Bank
