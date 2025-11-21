ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem STRABAG SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STRABAG SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der STRABAG SE-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 22,88 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 43,706 STRABAG SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2025 auf 73,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 221,15 EUR wert. Damit wäre die Investition 222,12 Prozent mehr wert.

Alle STRABAG SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at