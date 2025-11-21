STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Lohnende STRABAG SE-Anlage?
|
21.11.2025 10:04:50
ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem STRABAG SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der STRABAG SE-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 22,88 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 43,706 STRABAG SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2025 auf 73,70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 221,15 EUR wert. Damit wäre die Investition 222,12 Prozent mehr wert.
Alle STRABAG SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu STRABAG SE
