STRABAG Aktie
WKN: STR / ISIN: AT000000STR1
|Großaufträge in Australien
|
18.11.2025 17:54:00
STRABAG-Aktie trotzdem tiefer: Tochter Georgiu sichert sich wichtige Projekte im Verkehrs- und Gesundheitssektor
Die Modernisierung des Verkehrskorridors zwischen dem Gateway und Bruce Highway umfasst die Verbreiterung der Autobahn, die Modernisierung von Anschlussstellen und Fahrbahnkurven, eine neue Zufahrtstraße sowie die Verbesserung der umliegenden Infrastruktur. Die Bauarbeiten sollen Mitte 2030 abgeschlossen sein.
Das Australian Development Capital und der Projektpartner DermCo beauftragten die STRABAG-Tochter mit dem Bau einer medizinischen Einrichtung in Claremont, Perth. Die Einrichtung soll auf rund 4.900 Quadratmetern eine Apotheke, eine Notfallambulanz, eine Pathologie, eine Dermatologie und andere Facharztpraxen beherbergen. Der Bau soll 2027 fertiggestellt werden. Die STRABAG-Aktie zeigte sich im Wiener Handel letztlich mit einem Minus von 1,12 Prozent bei 70,60 Euro.
fel/tsk
ISIN AT000000STR1 WEB http://www.strabag.com
