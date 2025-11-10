UNIQA Insurance Aktie

Profitabler UNIQA Insurance-Einstieg? 10.11.2025 10:03:57

ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UNIQA Insurance von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in UNIQA Insurance eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die UNIQA Insurance-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das UNIQA Insurance-Papier bei 8,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 119,048 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (12,84 EUR), wäre das Investment nun 1 528,57 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,86 Prozent erhöht.

Der UNIQA Insurance-Wert an der Börse wurde auf 3,94 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

