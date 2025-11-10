UNIQA Insurance Aktie
10.11.2025 10:03:57
ATX-Wert UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UNIQA Insurance von vor 10 Jahren verdient
Die UNIQA Insurance-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das UNIQA Insurance-Papier bei 8,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 119,048 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (12,84 EUR), wäre das Investment nun 1 528,57 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,86 Prozent erhöht.
Der UNIQA Insurance-Wert an der Börse wurde auf 3,94 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
