Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Mittag in Grün

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 4 099,36 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,190 Prozent fester bei 4 102,33 Punkten, nach 4 094,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 4 095,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 124,90 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,141 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 11.12.2023, bei 4 077,39 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.10.2023, den Stand von 3 962,14 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 11.01.2023, den Wert von 3 831,94 Punkten.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell RELX (+ 1,04 Prozent auf 31,95 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,93 Prozent auf 45,17 EUR), BASF (+ 0,57 Prozent auf 45,28 EUR), SAP SE (+ 0,56 Prozent auf 142,84 EUR) und AstraZeneca (+ 0,50 Prozent auf 109,54 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen HSBC (-1,09 Prozent auf 6,24 GBP), Unilever (-0,70 Prozent auf 38,05 GBP), Reckitt Benckiser (-0,68 Prozent auf 55,70 GBP), Richemont (-0,67 Prozent auf 111,55 CHF) und Bayer (-0,63 Prozent auf 34,54 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 4 256 300 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 432,497 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 5,38 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

