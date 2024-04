Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Mittag steigen

Der LUS-DAX verzeichnet am Montag Kursanstiege.

Am Montag notiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,63 Prozent stärker bei 17 857,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 17 883,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 746,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 22.03.2024, bei 18 225,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 666,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, bei 15 903,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 6,65 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Bayer (+ 3,25 Prozent auf 27,18 EUR), QIAGEN (+ 2,24 Prozent auf 38,31 EUR), Rheinmetall (+ 1,83 Prozent auf 513,20 EUR), Henkel vz (+ 1,47 Prozent auf 73,28 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,47 Prozent auf 21,47 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen RWE (-2,68 Prozent auf 31,58 EUR), Sartorius vz (-1,47 Prozent auf 267,60 EUR), Daimler Truck (-1,15 Prozent auf 43,05 EUR), Siemens Energy (-0,96 Prozent auf 17,45 EUR) und Porsche (-0,71 Prozent auf 89,28 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 469 037 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 193,526 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at