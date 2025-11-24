Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Analyse im Fokus 24.11.2025 09:39:13

Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Analyse der Siemens Energy-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei zunehmend davon überzeugt, dass Siemens Energy auch in den kommenden zehn Jahren ein stetiges Wachstum bei Umsatz und Margen erzielen wird, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Kapitalmarkttags. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 bis 2028.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Energy-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 09:23 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,0 Prozent auf 105,80 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 27,60 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 268 971 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 110,0 Prozent zu Buche. Am 11.02.2026 dürfte Siemens Energy die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AGmehr Analysen

08:49 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
06:42 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
21.11.25 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
21.11.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
21.11.25 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Energy AG 104,85 1,60% Siemens Energy AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.11.25 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX deutlich höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen