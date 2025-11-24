Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sei zunehmend davon überzeugt, dass Siemens Energy auch in den kommenden zehn Jahren ein stetiges Wachstum bei Umsatz und Margen erzielen wird, schrieb Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Resümee des Kapitalmarkttags. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 bis 2028.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Energy-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 09:23 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,0 Prozent auf 105,80 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 27,60 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 268 971 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 110,0 Prozent zu Buche. Am 11.02.2026 dürfte Siemens Energy die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.