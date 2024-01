Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Zuschläge

Am Abend zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,32 Prozent stärker bei 16 961,39 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,699 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,165 Prozent leichter bei 16 879,01 Punkten in den Handel, nach 16 906,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 849,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 967,72 Punkten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,66 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der DAX einen Wert von 16 706,18 Punkten auf. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, bei 14 731,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 132,85 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 1,15 Prozent. Bei 16 967,72 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten registriert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 9,90 Prozent auf 331,80 EUR), Merck (+ 5,98 Prozent auf 155,90 EUR), Porsche (+ 3,38 Prozent auf 76,48 EUR), Covestro (+ 2,88 Prozent auf 49,22 EUR) und Zalando (+ 2,81 Prozent auf 19,00 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen RWE (-6,03 Prozent auf 34,42 EUR), Rheinmetall (-3,29 Prozent auf 317,00 EUR), Bayer (-0,95 Prozent auf 32,32 EUR), Infineon (-0,87 Prozent auf 34,35 EUR) und Deutsche Telekom (-0,84 Prozent auf 23,05 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Aktuell weist die RWE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 11 116 296 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 188,041 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

