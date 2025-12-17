Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.12.2025 20:48:00

Donald Trump: US-Luftwaffe kauft der Lufthansa zwei Boeing 747-8 für 400 Millionen Dollar ab

Sie sollen Übungszwecken dienen und als Ersatzteillager: Die Air Force investiert Hunderte Millionen Dollar in gebrauchte Jumbojets der Lufthansa. Die Modernisierung der Air-Force-One-Flotte dauert aber noch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lufthansa AGmehr Nachrichten