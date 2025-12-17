Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
17.12.2025 20:48:00
Donald Trump: US-Luftwaffe kauft der Lufthansa zwei Boeing 747-8 für 400 Millionen Dollar ab
Sie sollen Übungszwecken dienen und als Ersatzteillager: Die Air Force investiert Hunderte Millionen Dollar in gebrauchte Jumbojets der Lufthansa. Die Modernisierung der Air-Force-One-Flotte dauert aber noch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AGmehr Nachrichten
|
17.12.25
|Donald Trump: US-Luftwaffe kauft der Lufthansa zwei Boeing 747-8 für 400 Millionen Dollar ab (Spiegel Online)
|
17.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
17.12.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.at)
|
16.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.12.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
16.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)