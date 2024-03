Aufwärtsbewertung: UBS AG setzt Airbus SE (ex EADS)-Aktie auf Neutral

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Airbus SE (ex EADS)-Papiers durch UBS AG-Analyst Ian Douglas-Pennant.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 110 auf 160 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die Anleger seien nun auf Margendruck vorbereitet, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihr Fokus sei ohnehin langfristig. Die Kurszielerhöhung resultiere aus seinen um die Hälfte gestiegenen Ergebnisschätzungen für 2028.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 08:03 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 159,14 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 0,54 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über Frankfurt 70 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2024 um 13,8 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q1 2024-Bilanz wird von Experten auf den 01.05.2024 terminiert.

