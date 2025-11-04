Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

Kennzahlen im Überblick 04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Siemens Healthineers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Diese Bilanzzahlen stellen Experten für Siemens Healthineers in Aussicht.

Siemens Healthineers wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,687 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,550 EUR je Aktie vermeldet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,33 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,49 Milliarden EUR aus.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,39 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,74 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 23,51 Milliarden EUR, gegenüber 22,36 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

03.11.25 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
03.11.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.10.25 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

Siemens Healthineers AG 48,15 -1,29% Siemens Healthineers AG

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

