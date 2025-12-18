Siemens Healthineers Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor Quartalszahlen von 61,50 auf 61,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnik-Konzern dürfte einen verhaltenen Start ins neue Geschäftsjahr verzeichnet haben, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er leichte Senkungen seiner Prognosen vorgenommen. Siemens Healthineers bleibe aber eines der überzeugendsten Medizintechnik-Investments in der EU. Die Aktie biete aktuell ein attraktives Einstiegsniveau./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|17.12.25
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
