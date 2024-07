Ausblick: Siltronic stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

So sehen die Prognosen der Experten für die Siltronic-Bilanz aus.

Siltronic wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,250 EUR gegenüber 1,83 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 18,46 Prozent auf 329,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic noch 403,7 Millionen EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,263 EUR im Vergleich zu 6,15 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,41 Milliarden EUR, gegenüber 1,51 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

