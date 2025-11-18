Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|Langfristige Investition
|
18.11.2025 10:03:39
TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das Siltronic-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79,35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,260 Siltronic-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 44,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,88 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,12 Prozent.
Zuletzt verbuchte Siltronic einen Börsenwert von 1,33 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
