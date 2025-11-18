TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Siltronic-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Siltronic-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Siltronic-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79,35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,260 Siltronic-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 44,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,88 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,12 Prozent.

Zuletzt verbuchte Siltronic einen Börsenwert von 1,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at