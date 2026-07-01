Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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01.07.2026 03:04:16
Australia sues Amazon for making allegedly unfair contracts with subscribers
The Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) says Amazon has broken consumer protection lawWeiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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