AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|Mehr finanzielles Volumen
|
04.12.2025 12:47:00
AUTO1-Aktie tiefer: Gebrauchtwagenplattform erhöht Fahrzeug-Bestandsfinanzierung
Die nach eigenen Angaben größte Gebrauchtwagenplattform Europas kann bis November 2027 einen Fahrzeugbestand im Wert von 1,6 Milliarden Euro finanzieren, das ist 45 Prozent mehr finanzielles Volumen als bisher, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte.
Die Zahl der Finanzierungspartner wurde den Angaben zufolge von sechs auf dreizehn Banken erweitert. Zugleich bekam AUTO1 bei der Verbriefung bessere Konditionen und erhielt niedrigere Zinsmargen.
"Mit der Erhöhung unserer Bestandsfinanzierung sind wir optimal für unser Wachstum in 2026 aufgestellt", sagte Philip Reicherstorfer, Vice President Treasury. Zur AUTO1-Gruppe gehören die Plattformen AUTO1, Autohero und wirkaufendeinauto.de.
Die AUTO1-Aktie fällt im XETRA-Handel zeitweise um 1,55 Prozent auf 24,20 Euro.
DJG/rio/hab
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com