AUTO1 Aktie
|24,12EUR
|0,72EUR
|3,08%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ist für 2026 eher zurückhaltend für Europas Internetbranche und geht sehr selektiv vor. Die Prognosen der Ökonomen seien zwar insgesamt hilfreich, die Debatte über strukturelle Probleme werde aber anhalten - beispielsweise die KI-Konkurrenz für Onlineportale oder Konkurrenzdruck bei Essenslieferanten, wie Diebel am Mittwoch schrieb. In diesen beiden in den vergangenen Jahren favorisierten Sektoren sieht er insgesamt zunächst wenig Bewertungs- und Gewinnpotenzial. Den Gebrauchtwagenhändler Auto1 mag er aufgrund anhaltender Dynamik der Absatzvolumina./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 00:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,34 €
|
Abst. Kursziel*:
79,95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74,13%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Analysen zu AUTO1mehr Analysen
|07:34
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|23,88
|2,05%
