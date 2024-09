Barclays Capital beurteilt Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit Overweight

Barclays Capital-Analyst Milene Kerner hat eine umfassende Analyse des Airbus SE (ex EADS)-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Airbus von 176 auf 170 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Prognose für die Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen in den Jahren 2025 und 2026 um rund 2 Prozent. Entsprechend senkte sie ihre Gewinnprognose für den Flugzeugbauer.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE (ex EADS)-Aktie zur Zeit der Analyse

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:37 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 136,08 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 24,93 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 64 430 Aktien. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2024 um 1,2 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2024 wird für den 30.10.2024 terminiert.

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 14:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2024 / 03:00 / GMT





