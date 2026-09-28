BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
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28.09.2026 19:44:13
BASF should take another crack at chemicals M&A
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