NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Der chinesische Exportüberschuss nehme auf breiter Basis zu, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag nach Auswertung der chinesischen Branchendaten für den Juni. In einigen Kategorien seien Rekorde erreicht worden, in anderen liege das Niveau nur knapp unter Bestmarken. Für BASF sieht Udeshi spürbaren Konkurrenzdruck und das Risiko, dass kurzfristig positivere Preise und Vorzieheffekte bei Käufen durch Kunden mittelfristig zunehmenden Gegenwind nur kaschierten./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:41 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.