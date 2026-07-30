BASF Aktie
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|1,10%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 52 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Christian Bell hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen an. Der Chemiekonzern sehe eine stabile Nachfrage ins zweite Halbjahr hinein./mis/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 21:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Neutral
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
51,03 €
|
Abst. Kursziel*:
7,78%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
51,29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,23%
|
Analyst Name::
Christian Bell
|
KGV*:
-
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