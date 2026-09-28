BASF Aktie
|49,59EUR
|-1,15EUR
|-2,26%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 63 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper rechnete am Wochenende eine mögliche Kombination mit Evonik durch, wie er am Montag schrieb. Die reinen Zahlen erschienen attraktiv, die Anlagestory würde allerdings grundsätzlich komplexer./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 01:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
50,45 €
|
Abst. Kursziel*:
20,91%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
49,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,87%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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|24.09.26
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|11.09.26
|BASF Underweight
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|04.08.26
|BASF Underweight
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|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
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|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
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Aktien in diesem Artikel
|BASF
|49,53
|-2,38%
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|11:54
|Microsoft Buy
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|11:04
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|11:01
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Ströer Buy
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|10:44
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:44
|Bilfinger Hold
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|10:43
|Brenntag Hold
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|RWE Overweight
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|Beiersdorf Hold
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|07:44
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