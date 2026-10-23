Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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23.10.2026 13:53:40
BASF erhöht Offerte für Evonik - Agentur
DOW JONES--BASF hat einem Agenturbericht zufolge die Offerte für Evonik erhöht. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, bietet der Ludwigshafener Konzern nun rund 24 Euro je Aktie. Evonik werde damit mit mehr als 11 Milliarden Euro bewertet. Bei dem vorherigen Gebot sei Evonik mit rund 10,3 Milliarden Euro bewertet worden.
Das nachgebesserte Angebot enthalte Garantien für Arbeitsplätze und Produktionsstandorte bei Evonik. Zudem solle die Konzernzentrale in Essen weiterhin ein wichtiger Standort für ein zusammengeschlossenes Unternehmen bleiben, so Bloomberg.
Ein Sprecher von BASF wollte sich zu den Informationen nicht äußern.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2026 07:54 ET (11:54 GMT)
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