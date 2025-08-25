Baustopp in den USA: Schwache Orsted-Aktie zieht Windkraft-Aktien Nordex und Vestas mit runter

Ein vorläufiger behördlich erlassener Baustopp für ein Windkraftprojekt der dänischen Orsted in den USA hat den Aktienkurs am Montag im frühen Handel schwer belastet.

Zeitweise sackte die Aktie um 16,16 Prozent ab auf 179,50 Dänische Kronen. In ihrem Sog verloren auch Vestas in Dänemark 3,63 Prozent auf 132,70 Kronen, Nordex via XETRA um 0,55 Prozent auf 21,80 Euro sowie Siemens Energy -Aktien um 1,14 Prozent auf 91,84 Euro.

Im günstigsten Fall würde der Baustopp innerhalb eines Monats wieder aufgehoben, womit die Zeitvorgaben für die Fertigstellung des Projekts names Revolution/Sunrise Wind halbwegs eingehalten würden und nur geringe Wertberichtigungen drohten, schrieb Analyst Ahmed Farman von der Bank Jefferies.

Sollte der Baustopp aber länger in Kraft bleiben, dürfte sich das Projekt entsprechend verzögern und es drohten umfangreichere Wertberichtigungen. Eine komplette Aufgabe des Projekts sei indes unwahrscheinlich, weil dieses zu rund 80 Prozent fertiggestellt sei.

Nach US-Windpark-Baustopp: Orsted bekräftigt Pläne für Kapitalerhöhung

Orsted hat nach dem von US-Präsident verfügten Baustopp für eines seiner Groß-Projekte die Pläne für eine milliardenschweren Kapitalerhöhung bekräftigt. So habe Orsted weiterhin die Unterstützung seines Mehrheitsaktionärs, des dänischen Staates, teilte das Unternehmen am Montag in Frederica mit. Der Konzern hatte die Kapitalerhöhung über 60 Milliarden dänische Kronen (rund 8 Mrd Euro) am 11. August angekündigt. Mit dem frischen Geld will der Konzern eine Finanzierungslücke schließen, nachdem er einen Teilverkauf seines US-Windparkprojektes "Sunrise" vor der Küste New Yorks abblasen musste. Der Aktienkurs knickte zum Wochenauftakt ein.

Nach dem geplatzten "Sunrise"-Teilverkauf musste Orsted am Wochenende den nächsten Schlag in den USA verkraften. Die Trump-Regierung verfügte einen totalen Baustopp für das bereits weit fortgeschrittene Windkraftprojekt "Revolution Wind" vor der Küste von Rhode Island. Dieses baut Orsted zusammen mit einer Infrastruktur-Tochter des US-Finanzriesen BlackRock. Beide halten an dem ausführenden Gemeinschaftsunternehmen jeweils die Hälfte. Die verantwortliche Behörde hatte den Baustopp mit neu aufgetretenen "Bedenken" begründet.

Orsted bekräftigte am Montag, das Projekt habe von allen beteiligten Stellen eine vollständige Zulassung, auch für die Bau- und Betriebspläne, folgend auf Überprüfungen, die bereits vor mehr als neun Jahren begonnen hätten. Der Konzern prüfe derzeit alle Optionen und sei im Dialog mit den zuständigen Behörden, um den Bau wieder so rasch wie möglich aufnehmen zu können.

Der Bau des Projekts sei zu 80 Prozent abgeschlossen, so Orsted. Alle Fundamente seien fertig, und 45 von 65 Turbinen seien bereits installiert. Für den Abschluss der restlichen Arbeiten sind nochmals Investitionen von anteilig 5 Milliarden Kronen für Orsteds Anteil fällig.

