Nordex Aktie
|26,54EUR
|0,22EUR
|0,84%
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
Nordex Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Von dem Windkraft-Anlagenbauer habe es ein rein auf den Investorendialog ausgerichtetes Treffen gegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus habe vor allem auf der Auftragsdynamik, den Profitabilitätsaussichten sowie der Aktionärsrendite gelegen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nordex AG Buy
|
Unternehmen:
Nordex AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,42 €
|
Abst. Kursziel*:
17,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,80%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Freundlicher Handel: TecDAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|XETRA-Handel: Anleger lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)